Villeneuve-la-Guyard, France

C'est l'aboutissement de vingt ans de travail pour l'association des Amis de Claude Debussy. De nombreuses recherches ont été faites sur les trois étés passés dans l'Yonne par le compositeur parisien, entre 1901 et 1903. Des témoignages indirects de sa vie dans le hameau de Bichain à Villeneuve-la-Guyard ont aussi été collectés.

L'idée de l'association est de faire revivre cette maison de centre mètres carrés, pour en faire un lieu culturel. Mais il faut trouver 200.000 euros pour financer notamment d'importants travaux d'insonorisation, car la bâtisse se trouve en bordure de la D606. La mairie ne financera pas l'intégralité du chantier. C'est à l'association de trouver des fonds auprès de mécènes par exemple.

"Ici, il travaillait sur des œuvres importantes, notamment la symphonie La Mer" - Marie-Jeanne Baeli, présidente de l'association des Amis de Claude Debussy Copier

Néanmoins, cette inscription au budget va permettre d'entamer les démarches et sa présidente Marie-Jeanne Baeli s'y voit déjà : "c'est une maison qui fait au sol cent mètres carrés, qui seront divisés en quarante mètre carrés d'accueil et soixante mètres carrés pour une salle d'exposition. Elle réunit tous les documents qui attestent de la présence de Debussy, photos, partitions pendant les années 1901, 1902, 1903". Une maison paysanne du milieu du XIXe siècle sans prétention car Debussy n'était pas riche : "Il y est avec sa femme Lily dont les parents habitaient le hameau. Et à l'époque comme il était très désargenté et elle souvent souffrante, les médecins lui disait - allez respirer l'air de la campagne - donc il venait s'installer là."

Claude Debussy et son épouse Lily, originaire du hameau de Bichain à Villeneuve-la-Guyard (Yonne) - Bibliothèque Nationale de France

Dans le hameau de Bichain à Villeneuve la Guyard, un territoire agricole, Debussy trouve l'inspiration explique Marie-Jeanne Baeli : "Il raconte qu'il allait se promener dans un lieu sur le haut de Bichain, qui était recouvert de blés. Quand il y avait du vent, les épis de blé ondulaient et il disait - ça fait comme la mer. La Mer est oeuvre de trois esquisses symphoniques, une oeuvre mondialement connue. D'ailleurs, c'est une des œuvres favorites des Japonais. On a eu ici des reportages de journalistes japonais qui venaient voir où a été composée La Mer."

Dans un petit carnet, il prenait des notes sur la vie locale

Dans ses lettres CLaude Debussy parle aussi de la vie locale qu'il observait discrètement, raconte Maria Timmermans, une habitante du hameau : "Il était toujours assez rêveur, il avait toujours un petit carnet avec lui où il écrivait ce qu'il voyait, il prenait des notes." Il parlait de ce nord de la Bourgogne comme du " retour à la terre, à la nature élémentaire et aux braves gens". Il laissera à Villeneuve-la-Guyard son piano racheté par l'association, piano qui sera installé dans le futur musée Claude Debussy.

Claude Debussy et son épouse Lily auront passé trois étés dans l'Yonne au début du XXe siècle - Bibliothèque Nationale de France

Villeneuve-la-Guyard, dans l'Yonne © Radio France - Denis Souilla