Le Futuroscope chouchoute les étudiants pour la rentrée

Poitiers, France

Alors que le Futuroscope a dressé un bon premier bilan de l'été 2019 en terme de fréquentation, le Parc de l' Image veut prolonger son affluence, en proposant à l’occasion de la rentrée universitaire, son opération « Bienvenue »* "en réservant pour les étudiants 20 euros de réduction pour toute visite comprise entre le 31 août et le 20 octobre 2019 (soit _44% de réduction par billet_).

Pour en bénéficier, les étudiants doivent se présenter aux caisses du Parc avec leur carte d’étudiant de l’Enseignement Supérieur (au sens de l’Education Nationale) nominative et en cours de validité, à raison d’un billet par personne et par carte présentée. Une bonne occasion de décompresser et de découvrir les attractions fun du Parc !

*Le billet 1 jour daté adulte à 25€ au lieu de 45€. Offre valable du 31/08/19 au 20/10/19 inclus, uniquement aux caisses du Parc le jour de la visite