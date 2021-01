Le Futuroscope de Poitiers repousse sa réouverture prévue le 6 février au mois d'avril

Disney Land Paris fermé jusqu'au 2 avril, le Parc Astérix jusqu'au 3 avril et le Futuroscope ? Alors que les parcs d'attraction français sont contraints tour à tour de repousser leur date de réouverture, le parc de l'image situé dans la Vienne ne rouvrira non plus ses portes avant avril. "Les quatre semaines du mois de février sont vraiment très compromises puisqu'on parle éventuellement d'un reconfinement", indique Rodolphe Bouin, le directeur du Futuroscope, invité vendredi matin de France Bleu Poitou.

"Dorénavant, on se prépare plutôt pour une réouverture, si jamais c'est possible, pour le bloc des semaines de vacances d'avril"

"On ouvrira dès qu'on en aura l'autorisation", promet Rodolphe Bouin, "on a besoin d'une petite semaine pour le faire, je pense notamment aux 350 saisonniers nécessaires lors de la réouverture, ils sont sur la feuille de match mais on ne sait pas quand le match se jouera".

Un nouveau report "qui attaque un peu plus le moral des troupes"

Pas un seul cri d'enfant ou de file d'attente dans un parc d'attraction, l'image est "évidemment triste", confie le directeur du Futuroscope. "Mais il faut voir les choses positives, les équipes de maintenance assurent l'entretien du site et surtout, le plus important, c'est que notre plan de développement soit resté intacte, il y a six grues de construction actuellement sur le site. Et on se raccroche à ça."

"Les pertes sont colossales (...) c'est inédit et brutal mais le Futuroscope n'est pas en péril"

"L'année dernière, nous avions prévu de faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaire. On en a fait moins de 50 millions. Et les prévisions sur l'année 2021 sont très compliquées. Le bloc des vacances de février sur lesquels ont fait une croix, c'est dix millions d'euros !" Le dispositif de chômage partiel permet d'amortir une partie de ces pertes "mais ça ne suffit pas".

Malgré la crise, le Futuroscope tente de se projeter vers l'avenir avec deux nouvelles attractions. Objectif Mars qui a ouvert en juin dernier avant "une autre très grosse attraction, à 21 millions d'euros, un record. On vous invitera à l'intérieur d'une tornade, ça s'appellera Chasseurs de Tornades avec une plateforme de 120 places à la manière d'une immense centrifugeuse", promet Rodolphe Bouin.