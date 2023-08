Le Futuroscope fête son 60 millionième visiteur

Le Futuroscope a accueilli en grande pompe, ce mardi 8 août, son 60 millionième visiteur. C'est une famille venue de Bretagne qui a été retenue par le logiciel de réservation du parc de l'image. Une fanfare et des cadeaux attendaient le papa Adrien, sa compagne Sabrina et leurs deux fils Thomas et Lucas. Le père de famille était venu, il y a une vingtaine d'années et était surpris et ravi :" Je ne m'y attendais pas, c'est super, on était déjà là hier, c'est incroyable, on va encore bien en profiter aujourd'hui et faire plein d'attractions." D'ailleurs, pour les récompenser, le parc leur a offert un pass VIP leur permettant de ne pas faire la queue aux attractions. La famille bretonne a pu aussi profiter d'un déjeuner et de la présence des lapins crétins, symbole du parc.

C'est le cœur de cible du parc du Futuroscope

Rodophe Bouin, le directeur général du Futuroscope, en a profité pour souligner les bons chiffres de fréquentation du parc :" Comme cette famille, on a beaucoup de gens qui reviennent parfois après des années pour revisiter le parc qui a bien changé, les familles françaises, c'est le cœur de cible du parc du Futuroscope. C'est à peu près les 2/3. Faire 60 millions de visiteurs dans la Vienne, ça a permis de dynamiser le territoire. C'est formidable. Cela indique qu'il faut innover, oser et avoir de l'audace, pour faire des choses qui sont sur le papier, pas forcément si simples à réaliser."

Le parc du Futuroscope a été imaginé par René Monory, alors président du département de la Vienne. Le parc du futur qui a ouvert ses portes en 1987.