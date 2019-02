Le Futuroscope lance sa saison 2019 en compagnie de trois aventuriers des mers et des airs

Des touristes bretons, normands ou encore picards, tous de la zone B en vacances d'hiver, étaient au rendez-vous ce samedi pour la réouverture du Futuroscope à Jaunay-Clan. Les nuages n'ont pas entamé la bonne humeur des visiteurs, petits et grands.

On arrive de Bretagne et on ramène la pluie avec nous ! Mais c'est super sympa, il y a des familles, des hôtels à côté, là on sort de l'attraction Arthur et les minimoys, c'est vraiment éclatant !