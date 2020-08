Le Futuroscope se lance sur le réseau social Tik Tok

Le Parc du Futur investit le réseau social très tendance. Le Futuroscope ne pouvait pas laisser passer le phénomène Tik Tok très prisé par les plus jeunes. Il rassemble déjà plus d'un millier d'abonnés à son compte.

Après Twitter, Facebook et Instagram, le Futuroscope est désormais présent sur Tik Tok. Si ce réseau social, développé par une entreprise chinoise, est né il y a presque quatre ans, il a connu un vrai coup de "boost" avec le confinement. Des jeunes, des familles entières se sont lâchés et ont fait preuve de créativité à travers de petites vidéos souvent humoristiques, faisant la part belle aux chansons et aux danses.

On va créer nos propres vidéos.

Le Parc de l'Image déjà très présent sur les réseaux a donc décidé de prendre le train en marche comme l'explique Océane Charrier, web manager au Futuroscope :"Pour tout ce qui est vidéos faites par nos visiteurs on va les 'liker', les commenter comme on fait sur Instagram, et sur Facebook. En revanche sur notre compte on va créer nos propres vidéos à partir de vidéos qu'on a déjà ou en en tournant de nouvelles sur le parc. L'idée est de les "Tik Toker" en répondant à des challenges, suivre les tendances impulsés par les grands influenceurs, on a envie de faire plein de choses super chouettes."

Océane Charrier reconnait que c'est une cible de jeunes qui est visée mais pas uniquement. "Alors Tik Tok c'est une tranche d'âge assez jeune qui est 15-25 ans pour le gros de l'audience, après avec le confinement on a remarqué que notre cœur de cible qui est la mère de famille prenait beaucoup d'importance sur Tik Tok, ma mère par exemple qui a une cinquantaine d'années est sur Tik Tok donc je me suis dit là, il faut vraiment qu'on se lance, qu'il y avait beaucoup de choses à faire et un beau potentiel."