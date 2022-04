Le Futuroscope va rendre l'entrée gratuite pour les réfugiés ukrainiens

Alors que 25.000 réfugiés ukrainiens vivent actuellement en France à cause de la guerre qui a éclaté avec la Russie, le Futuroscope va leur permettre de venir se changer les idées gratuitement. D'ici la semaine prochaine, le parc d'attractions phare du Poitou va rendre l'accès au site gratuit pour les Ukrainiens sur présentation de l'autorisation provisoire de séjour (APS) délivrée en préfecture. L'un des plus importants parcs de France doit communiquer les modalités sur son site dans le courant de la semaine. Une initiative inspirée de la demande de particuliers mais aussi d'une commune dans le sud de l'Indre-et-Loire, Ligueil.

Un mini-bus prêté par un EHPAD

Le maire et ses adjoints se sont décidés à contacter les grands sites touristiques de la région et cela a fonctionné. Résultat : les châteaux de la Loire comme ceux de Villandry, Azay-le-Rideau, Chenonceau, Montrésor mais aussi le Zoo de Beauval et le Futuroscope ont répondu favorablement en envoyant gratuitement des billets. Des tickets qu'ils vont pouvoir utiliser en cette période de vacances scolaires. "Une initiative conjointes avec les communes alentours", tient à souligner le maire de Ligueil, Michel Guignaudeau.

On a cherché parmi les sites qui sont proches du sud de la Touraine, à une centaine de kilomètres à la ronde - Sylvie Rey, l'adjointe aux questions sociales à la mairie de Ligueil (Indre-et-Loire)

Les réfugiés ukrainiens partiront dans un minibus, prêté par l'EHPAD de la commune. Le carburant est pris en charge par le Centre communal d'action sociale (CCAS), ces excursions ne durent que la journée et dans un périmètre restreint. "On a cherché parmi les sites qui sont proches du sud de la Touraine, à une centaine de kilomètres à la ronde", précise l'adjointe, Sylvie Rey.

"Offrir des possibilités de loisir"

Ce réseau d'entraide s'est monté naturellement pour permettre aux réfugiés de passer du bon temps. "Quand on peut essayer de passer des bons moments avec eux, on le fait parce que quand on voit la situation chez eux, c'est compliqué", pointe l'élue. Des parenthèses touristiques rendues possibles car ils sont bien installés en France d'après le maire Michel Guignaudeau : "Les besoins élémentaires de l'hébergement, de l'hygiène et de la scolarité ont rapidement été réglés grâce aux initiatives collectives. Mais quand on est loin de chez soi, les journées peuvent être longues." Il s'agit également de leur faire découvrir les richesses des deux régions qu'ils ont à proximité : la Nouvelle-Aquitaine et le Centre-Val-de-Loire.

On aimerait que cette émotion vécue ici les amène à revenir chez nous - Michel Guignaudeau, maire de Ligueil

L'élu reprend : "Cette région est très riche en châteaux, en musées, en spectacles et elle pouvait se mobiliser pour pouvoir offrir des possibilités de loisir. On voulait faire en sorte que le temps qu'ils passent sur notre territoire ne soit pas un temps perdu." L'enjeu est aussi que les Ukrainiens gardent des souvenirs, des traces de leur passage en France pour l'après. "On aimerait que cette émotion vécue ici les amène à revenir chez nous", poursuit le maire.

Le Futuroscope les avait intrigués

Comme un retour naturel des choses, il se trouve le Futuroscope est la première curiosité que ces réfugiés Ukrainiens qui vivent dans le sud de la Touraine ont remarquée en arrivant. Le maire explique qu'il est allé les chercher en gare de Poitiers, il y a plusieurs semaines. "Ils nous ont fait comprendre qu'ils avaient vu quelque chose qui leur paraissait étrange et étonnant à la fois. On a vite compris qu'il s'agissait du Futuroscope !" raconte Michel Guignaudeau qui leur ensuite proposé cette excursion.