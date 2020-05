Le Futuroscope va rouvrir ses portes le samedi 13 juin

Le Futuroscope, vingt-cinquième sites touristiques Français le plus mentionné sur Instagram.

Le parc poitevin l'a annoncé dans la soirée, après les annonces d'Edouard Philippe sur la phase 2 du déconfinement. Le Futuroscope va donc rouvrir ses portes le samedi 13 juin. D'abord uniquement le week-end, puis tous les jours dès la fin du mois de juin.

200 points de distribution de gel hydroalcoolique

Le Parc sera ouvert dès les week-ends des 13 et 14 juin, 20 et 21 juin, puis tous les jours à partir du 27 juin. Il faudra dans un premier temps réserver à l'avance, sur internet, pour profiter du Futuroscope.

Des files d'attentes virtuelles

Dans un communiqué, le Futuroscope précise qu'il y aura des "marquages au sol, fréquence renforcée de nettoyage et désinfection" et l'installation de 200 points de distribution de gel hydroalcoolique. Le port du masque sera recommandé. Il ajoute : "le Futuroscope met en place une application de file d’attente virtuelle (Lineberty) dans six attractions majeures".