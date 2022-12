Le gaming vecteur de lien social dans les quartiers sud de Bastia

Ubisoft, leader mondial indépendant en création de jeux-vidéos, était représenté à Bastia cette semaine. Stéphanie Magnier, Directrice communication groupe, est notamment intervenue au centre social communal François Marchetti, à l'occasion d'une conférence organisée par l'association Corsica Sfera, créée par d’anciens auditeurs du Diplôme Universitaire d’Intelligence Économique Territoriale de l’Université de Corse.

Ubisoft qui emploie 20 000 personnes aux quatre coins du globe, investit dans les talents et dans les territoires. L'occasion de présenter le rôle d'ascenseur social que peut jouer le gaming auprès des jeunes.

« 80% des métiers du jeu-vidéo de dans 10 ans n’existent pas aujourd’hui. Ce sont des compétences qui sont en permanence en train de se développer. De nouvelles compétences, donc ça redistribue les cartes. Ce n’est pas parce que vous avez fait telles études il y a 10, 20 ou 30 ans, que vous êtes encore à la page sur les métiers de demain dans ce monde-là » dit Stéphanie Magnier, Directrice communication groupe chez Ubisoft.

Un témoignage parlant

Et d’ajouter : « Je pense que ceux qui veulent apprendre, peu importe le milieu social dont ils sont issus, leur formation, il existe vraiment une possibilité de rentrer dans l’industrie du jeu-vidéo et d’y évoluer. Et chez Ubisoft, sur un énormément d’exemples. Pour ma part, un de mes collègues, qui est aujourd’hui un grand créateur de jeux-vidéos, a débuté sa carrière en tant que testeur chez Ubisoft, il y a une vingtaine d’années, et puis, petit à petit, il a appris d’autres métiers, acquis d’autres compétences et a su devenir l’un des producteurs des plus grosses franchises de jeux-vidéos au monde ».

Un témoignage parlant pour les jeunes des quartiers sud de Bastia, où une salle dédiée à la pratique du gaming et de l’e-sport vient d’être mise en service.

Du matériel de dernière génération

Pour Jean-Claude Morison, le directeur du centre social communal François Marchetti, « l’idée consiste à faire en sorte que les jeunes qui pratiquent les jeux-vidéos chez eux viennent au centre social, pour jouer et rencontrer d’autres personnes, le mercredi et le samedi après-midi, avec des séances de 14 à 17 heures, ouvertes à tous les habitants du quartier. On a équipé, en partenariat avec le Sporting Club de Bastia et la Fnac, une salle avec du matériel de dernière génération, ouverte également tous les soirs de 17 à 20 heures pour permettre aux jeunes de pratiquer le gaming, mais là, en se perfectionnant, pour évoluer potentiellement vers le e-sport, c’est-à-dire un niveau de compétition. C’est impressionnant les emplois et les débouchés qu’il y a autour du jeu-vidéo. Il faut être conscient des dangers, des problèmes d’addiction... Mais je crois aussi qu’on doit voir le potentiel de cette ère du numérique et la mission d’un centre social c’est de prendre en compte ces réalités et d’encadrer les publics pour la meilleure des pratiques ».

« Ça peut rassembler »

Rémi Gregorutti est préparateur physique et mental diplômé d’État dans le domaine du e-sport. Pas doute pour lui, les jeux-vidéos sont un vecteur de lien social.

« Dans la salle, on avait une vingtaine de jeunes, quand j’ai demandé qui avait une Playstation® à la maison et qui pouvait jouer à FIFA chez eux. Il y en avait 18 sur 20 » explique-t-il.« Mais pourtant ils viennent ici pour se réunir et jouer ensemble. Donc il n’y a pas uniquement l’aspect du jeu, il y a aussi l’aspect social parce que les jeux-vidéos, même si des fois on peut dire que ça exclut, au contraire la façon dont ça ne ça peut être utilisé, que ce soit le gaming ou l’e-sport, ça peut rassembler. C’est exactement ce qui est fait dans ce centre social ».

xAvec un marché qui est passé de 500 millions de dollars en 2016 à 1,8 milliard en 2022, l’e-sport connait une croissance fulgurante. En France, selon une étude du Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs France, 60% de la population pratiquerait le jeu-vidéo.

Une pratique sur ordinateur mais aussi de plus en plus au moyen du téléphone portable.