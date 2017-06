Le Gerbier de Jonc comme vous ne l'avez jamais vu

Le mont Gerbier de Jonc vient de se doter d'une maison de site. Un lieu pédagogique qui permet de tout comprendre de la genèse du plus célèbre des sucs d'Ardèche et du plus long des fleuves de France, la Loire.

Jusque-là, le mont Gerbier de Jonc, c'était un joli amas de cailloux que l'on venait visiter. Un ou deux panneaux vous expliquaient que vous étiez devant le mont Gerbier de Jonc à 1417 mètres d'altitude. Juste en face, une ferme avec un abreuvoir et encore un panneau au-dessus: source de la Loire. Sinon, vous trouviez bien quelques fromages et charcuterie d'Ardèche, mais c'était tout. Rien sur la genèse de ce volcan si typique, rien sur les sources de la Loire, nombreuses qui entourent le mont.

L'ancienne maison du Touring Club de France devient la maison du site

Le département a acquis l'ancien bâtiment du Touring Club de France. Elle a été rénovée et rebaptisée maison de site. A l'intérieur, la réponse aux questions que l'on peut se poser sur ce volcan qu'est le mont Gerbier de Jonc et sur la Loire qui prend sa source à quelques mètres de là. Vous avez à votre disposition des explications sur le volcanisme, mais aussi des jeux pédagogiques par exemple sur cette pierre particulière qui constitue le volcan, les phénolithes, littéralement des pierres qui chantent et effectivement, lorsque l'on frappe dessus, les pierres émettent chacune un son différend. On peut ainsi en jouer comme sur un xylophone.

La maison de site, ancien bâtiment du Touring Club de France © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Les sources de Loire

Elles sont au nombre de trois parce que le mont Gerbier de Jonc agit comme un château d'eau et à son pied, l'eau ressort à l'air libre. D'où les trois sources de la Loire.

La source cadastrée de la Loire © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Un jeu interactif au sein de la maison de site permet de mieux comprendre le fleuve, ses affluents, son estuaire, ses crues, son régime.