Le glacier des Deux-Alpes n'ouvrira pas à la Toussaint

L'hiver sec, combiné à un printemps doux et un été marqué par des épisodes caniculaires, avait déjà obligé la station des Deux-Alpes à fermer le glacier cet été dès le 10 juillet, avec un mois d'avance sur le calendrier prévu. Les chutes de neige de l'automne et les températures n'ont visiblement pas inversé la tendance : ce jeudi la station de l'Oisans annonce qu'elle n'ouvrira pas son glacier, situé entre 3.200 et 3.600 mètres d'altitude, pour les vacances de la Toussaint.

Deux épreuves de ski cross et snowboard cross annulées

En début de semaine prochaine les températures seront positives jusqu'à prés de 4.000m d'altitude, et la couche de neige actuellement présente sur le glacier va donc encore se réduire. À l'heure actuelle, l'épaisseur du manteau n'est que de 5 à 10 centimètres."Si on vient skier sur une couche trop mince, très vite on arrive à la glace et très vite on expose le glacier aux vicissitudes du redoux" souligne Fabrice Boutet, directeur général de la SATA qui gère le domaine. C'est donc pour protéger le glacier que les remontées ne fonctionneront pas. Cette décision conduit également à l'annulation de deux épreuves de coupe du monde, en ski cross et en snowboard cross, prévues début novembre. Pour la station cette fermeture représente un manque à gagner, mais elle ne remet pas en cause la saison selon Fabrice Boutet, directeur général de la SATA qui gère le domaine. Généralement à l'automne, la station est surtout fréquentée par des équipes de ski.