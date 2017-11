Le Goncourt des lycéens attribué, à Rennes, à Alice Zeniter pour "L'Art de perdre"

Le jury du Goncourt des lycéens, au troisième tour, a choisi le livre de la briochine Alice Zeniter parmi les quatre romans en finale du concours, tous signés par des écrivaines.

Réunis depuis ce jeudi matin, les 13 jurés, dix filles et trois garçons, ont délibéré pendant plus de trois heures avant de dévoiler en direct de l’Hôtel de Ville de Rennes, le nom du 30ème lauréat du Goncourt des lycéens: Alice Zeniter auteurs de "L’art de perdre". L'écrivaine briochine a été élue avec 7 voix au troisième tour de scrutin, devant Bakhita, de Véronique Olmi.

Annonce du Goncourt des lycéens. La récompense va à Alice Zeniter. pic.twitter.com/MtzBOQPc5v — FB Armorique (@bleuarmorique) November 16, 2017

On ressent mille émotions!

"J'ai lu le livre d'Alice Zaniter, rapidement. C'est une écriture fluide, naturelle. On ressent mille émotions!", a souligné la présidente du jury, Laura. "La guerre d'Algérie est encore cachée aujourd'hui. On en parle peu même à l'école. Et là, elle est vue à travers trois générations.", a ajouté une autre lycéenne, Aesa.