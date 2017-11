Le Goncourt des Lycéens, le plus "vendeur"

Prix littéraire le plus convoité, car le plus vendu, le Goncourt des Lycéens fête ses 30 ans cette année. Le nom du lauréat sera dévoilé le 16 novembre, à l'Hôtel de ville de Rennes.

Un prix à part

Novembre est le mois des prix littéraires. Après le Grand prix du roman de l'Académie française attribué à Daniel Rondeau, le Goncourt et le Renaudot sont décernés, puis le Fémina, le Médicis et l'Interallié. Et puis, le 16 novembre, ce sera au tour du Goncourt des Lycéens à Rennes.

Ce Goncourt des Lycéens, est un prix à part selon Joël Lesueur, le Président de l'association organisatrice rennaise "Bruit de Lire".

15 romans à lire en 2 mois

Le Goncourt des Lycéens concerne 2.000 élèves de toute la France (comme ici à Nancy et à Grenoble). Âgés de 15 à 18 ans, de seconde, première, terminale ou BTS, ils sont issus des trois filières, générales, technologiques et professionnels.

Les lycéens ont deux mois pour lire les 15 romans de la sélection de l'Académie Goncourt. Pendant cette intense période de lecture, 7 rencontres régionales sont organisées entre auteurs et lycéens. Des délibérations régionales vont ensuite se dérouler dans 7 villes le 13 novembre, puis le 16, les délibérations nationales à Rennes et la proclamation du lauréat.

Petit pays" de Gael Faye a été parmi les meilleures ventes 2016-2017 © Maxppp - Thomas Padilla

Le Goncourt des Lycéens, prix le plus vendeur

Le palmarès du Goncourt des Lycéens a révélé des auteurs comme Gaël Faye pour "Petit pays" l'an dernier. Il en a consacré d'autres comme Érik Orsenna, le premier lauréat.

Depuis 1995, les lycéens se distinguent de leurs aînés, en sacrant un autre livre que celui du Goncourt (le palmarès des 29 éditions).

Au final, sur les cinq dernières années, le Goncourt des Lycéens reste le prix littéraire le plus convoité, avec une moyenne des ventes de 395.000 exemplaires, devant le prix Goncourt qui lui atteint une moyenne de 345.000 exemplaires.