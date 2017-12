Le GR 34 en Baie de Morlaix est le préféré des internautes !

Le site internet mongr.fr organisait un vote tout ce mois-ci, et le résultat place une portion du GR34 en première place. Une partie finistérienne du célèbre sentier des douaniers, celle qui va de Locquirec à Saint-Pol de Léon. Merci les randonneurs !

Une fois de plus, la Bretagne tire son épingle du jeu dans un vote populaire. Cette fois, après le département préféré, ou encore le village préféré il est question de randonnée.

Le site www.MonGR.fr proposait de voter par internet pour son GR préféré, et même plus précisément pour la portion de GR préférée. Et tout en haut du classement, on retrouve donc le GR 34 dans sa partie nord-finistérienne de Locquirec à Saint-Pol de Léon en passant par Morlaix.

50 ans du GR 34 l'an prochain

Ce vote donnera sans aucun doute un relief particulier au 50e aniversaire du GR34, l'an prochain, en 2018.

Le GR 34, également surnommé le sentier des douaniers, longe toute la côte bretonne. 2000 km de chemins le long du littoral breton, au départ du Mont-Saint-Michel (que la Normandie nous prête pour l'occasion ^^ ), jusqu'au pont de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique.