Le GR Pays Tour du Massif du Ventoux candidat pour être élu plus beau sentier de randonnée de France

Le sentier de randonnée du Pays Tour du Massif du Ventoux sera-t-il élu comme étant le plus beau de France ? Il est en tous cas candidat pour la cinquième saison du concours national "Mon GR Préféré." Les Vauclusiens et les Vauclusiennes pourront aller supporter ce sentier de randonnée en allant voter en ligne du jeudi 28 octobre jusqu'au 17 novembre. "Chacun peut voter une fois par jour. Il faut qu'on ait une mobilisation qui soit forte. On a des concurrents sérieux mais on souhaiterait que le Ventoux gagne" souligne le président du comité départemental de randonnée pédestre, Bernard Fatato.

Valoriser les paysages

"On est très amateurs de nos chemins mais on voudrait les partager. Faut qu'on amène la randonnée au même niveau que le vélo" défend Bernard Fatato. Il est persuadé que le GR Pays Tour du Massif du Ventoux peut gagner car "on a une succession de paysages qui est magnifique, paysages de montage et de plaigne" notamment grâce à "tous les jolis villages autour." Bernard Fatato pense notamment à Aurel, Monieux, Bédoin ou encore Malaucène. Sans ouvblier les gorges de la Nesque. Il met en avant le fait qu'on puisse y randonner toute l'année "avec des vues différentes en fonction des saisons. Au mois d'avril on voit des cerisiers en fleurs avec le Mont Ventoux enneigé par derrière, c'est magnifique."