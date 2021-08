Le Grand-Bornand : au festival "Au Bonheur des Mômes", public et artistes sont heureux de se retrouver

Pour sa 29e édition, le festival Au Bonheur des Mômes du Grand Bornand (Haute-Savoie) a dû s’adapter à la crise sanitaire en diminuant le nombre de représentations et d’invités. Des contraintes qui ne ternissent pas les retrouvailles entre artistes et public

Sur la scène, des artistes et devant eux, un public, un vrai qui réagit, vibre et applaudit. "C’est émouvant de le rencontrer… enfin", savoure Julie Pierron. Pour la comédienne de la compagnie La Fabrique des petites utopies, Au Bonheur des Mômes est son premier festival depuis le début de la crise sanitaire. "C’est un très bel espace de rencontres et le public est très présent." Sentiment partagé par le metteur en scène de la compagnie iséroise. "Les gens sortent du spectacle très ému et cela nous rend heureux", explique Bruno Thircuire.

REPORTAGE - Au Bonheur des Mômes, les artistes retrouvent enfin leur public. Copier

Ambiance

Pour les compagnies invités à cette 29e édition d’Au Bonheur des Mômes, le Grand Bornand a fait "le bon choix" en maintenant le festival même sous une forme allégée. Moins de spectacles, moins d’artistes, pass sanitaire obligatoire (au dessus de 18 ans) et aussi moins de spectateurs mais _"tout le monde est content de se retrouver"insiste Alain Benzoni. "Les gens nous remercient et l’ambiance est quand même là"_, insiste le directeur artistique du festival.

"Il y a moins de choses que d'habitude mais l'ambiance et l'envie sont là." - Alain Benzoni, directeur artistique du festival Au Bonheur des Mômes

ÉCOUTEZ Alain Benzoni, le directeur artistique du festival Au Bonheur des Mômes au Grand Bornand. Copier

Alain Benzoni, le directeur artistique du festival Au Bonheur des Mômes au Grand Bornand (Haute-Savoie). © Radio France - Richard Vivion