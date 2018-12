Le Grand Cabaret de Vieux-Berquin se prépare pour le Nouvel An

Vieux-Berquin, France

Plus que quelques heures avant le grand soir : depuis près de 20 ans, le Grand Cabaret de Vieux-Berquin, près d'Hazebrouck, organise une soirée exceptionnelle pour le Nouvel An. Lundi soir, la salle sera complète pour fêter le passage à 2019 avec un diner spectacle et une soirée dansante.

Et il n'y a pas une minute à perdre pour Patrice Chevalier. Le directeur du cabaret court entre les tables d'un bout à l'autre de l'immense salle de spectacle. "On n'arrête pas. On termine de dresser les tables, d'installer les cadeaux pour les convives. On est vraiment impatients d'ouvrir les portes et de commencer à faire la fête."

Les tables sont dressées... © Radio France - Bastien Deceuninck

Un petit tour par la cuisine où les équipes mettent la dernière touche au repas du soir : foie gras, terrine de saumon, tourte au ris de veau, chapon, fromage et dessert à l'ananas. Tout cela sera dégusté devant la revue du cabaret. Pas de changement pour le 31, c'est le même spectacle que d'habitude avec quand même une petite pression supplémentaire : "C'est plus festif, mais c'est surtout le timing qui est très contrôlé car il faut absolument finir avant minuit pour ne pas rater le décompte" explique Lilou, l'une des danseuses.

Autre entorse à la règle : après le spectacle, les artistes reviennent sur scène pour passer la soirée avec les spectateurs. "C'est aussi ce que viennent chercher les spectateurs " rappelle Patrice Chevalier. "Ils viennent se changer les idées, surtout en ce moment. Ils veulent s'amuser, voir des choses qu'ils n'ont pas encore vues. Et c'est pour ça qu'ils viennent au cabaret pour le 31 décembre".

Même si les réservations ont été plus tardives que d'habitude, la salle sera complète pour le réveillon.