Le Grand Cabaret souffle ses 20 bougies : "on a la ferme intention de faire encore 20 ans !"

L'aventure, toute en plumes et en paillettes, commence il y a 20 ans. Nous sommes en 1999, un couple d'artistes itinérants, Claudine Depoorter et Patrice Chevalier -elle est danseuse, il est fakir, ils sont tombés amoureux quelques années plus tôt dans les coulisses d'un spectacle- a décidé de se poser. L'idée est un peu folle : créer un cabaret, genre Moulin rouge ou Paradis latin, en pleine campagne, à Vieux-Berquin, en Flandre intérieure. "Personne n'y croyait", raconte Patrice, "les personnes avec qui on devait être associés nous ont lâchés, ce bâtiment de 450 mètres carrés au milieu d'un champ, ils n'y croyaient pas. Au bout de 20 ans, le Grand Cabaret, il y est, et il n'est pas près de partir".

Claudine Depoorter et Patrice Chevalier sont à la tête du Grand Cabaret depuis 20 ans. © Radio France - Cécile Bidault

600 000 spectateurs

Depuis le premier spectacle en septembre 2000, le succès est au rendez-vous : pas moins de 600 000 spectateurs sont venus voir la dizaine de revues originales créées au Grand Cabaret. Patrice et Claudine maîtrisent tout, de A à Z. Patrice la partie technique, organisation, communication, et Claudine la création, les chansons, les chorégraphies avec l'aide de sa fille, et les costumes, elle en a confectionnés des milliers. Claudine est aussi sur scène, c'est elle le personnage central. Le dernier spectacle, pour le 20e anniversaire, s'appelle "Surprise".

Une institution

Le Grand Cabaret de Vieux-Berquin est donc devenu "une institution" estime Patrice, qui raconte un entretien qu'il a fait passer à une jeune danseuse. "Quand on lui a demandé pourquoi elle voulait travailler avec nous, elle a répondu : quand j'avais quatre ans, j'ai dit à mes parents que quand je serais grande, j'irai travailler au Grand Cabaret. Et elle l'a fait. Ça me touche".

Une douzaine d'artistes sont sur scène à chaque spectacle - Photo fournie par le Grand Cabaret

Au bout de 20 ans, les patrons du Grand Cabaret ont toujours autant de passion. Claudine lance, des étoiles plein les yeux : "à chaque fois que je fais un spectacle, je me dis 'ah, j'en ai encore fait un, qu'il était bon, que ça fait du bien !'". Leur nouveau projet, c'est d'installer des petits chalets autour de la salle, pour que les convives puissent rester dormir après le dîner-spectacle. "On commence à prendre conscience de ce qu'on a construit, tout au long de ces 20 ans, et ça donne envie de continuer. On a la ferme intention de faire encore 20 ans" conclut Patrice.

