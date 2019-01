Le grand concours d'affiches pour la Félibrée 2019 est ouvert

Périgueux, France

A vos crayons et pinceaux. Le concours de l'affiche pour la prochaine Félibrée est ouvert, et vous avez jusqu'au 15 février pour y participer. Votre illustration pourra avoir un rapport avec le thème 2019, qui est "Des ruches pour l'avenir".

Pour participer il vous suffit de remplir et de renvoyer ce formulaire, avec votre illustration.

Rendez-vous en juillet

La centième édition de la Félibrée aura lieu les 5, 6 et 7 juillet 2019 à Périgueux. Un événement dédié à la culture et la langue occitane en centre-ville, avec des concours de musique, le traditionnel défilé et, bien-sûr, l'élection de la Reine de la Félibrée.