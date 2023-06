Le grand écrivain américain Cormac McCarthy est mort à l'âge de 89 ans

Le grand écrivain américain Cormac McCarthy, qui connut le succès sur le tard grâce à ses romans emblématiques tels que "De si jolis chevaux" ou "La route", est mort ce mardi à l'âge de 89 ans de causes naturelles, a annoncé son éditeur. Chroniqueur de l'Amérique des Appalaches et du "Far West" sombre et cruel, McCarthy, dont des romans ont été adaptés par Hollywood ("No Country for old men") et qui remporta un prestigieux prix Pulitzer, est décédé chez lui à Santa Fe, dans l'État du Nouveau Mexique.

Son premier roman dans les années 60

Écrit au début des années 1960 alors qu'il travaillait dans un magasin de pièces automobiles à Chicago, "Le gardien du verger", son premier roman, est publié par la prestigieuse maison Random House. Succès critique, "Le gardien du verger" permet à Cormac McCarthy de vivre de sa plume. En 1968, il publie "L'obscurité du dehors", œuvre qui narre les conséquences d'une relation incestueuse.

Également situé dans les Appalaches, "Un enfant de Dieu", cinq ans plus tard, va encore plus loin dans l'exploration des ténèbres de l'âme avec son personnage principal meurtrier et nécrophile, tandis que la rivière Tennessee, parabole de la vie, devient quasiment le personnage principal du drôlatique "Suttree" en 1979.

Prix Pulitzer en 2006

"Méridien de sang" (1985), premier opus de la "période Far West" de Cormac McCarthy, narre les aventures d'un jeune garçon dans la tourmente des années 1840, au moment où le Texas rejoint les Etats-Unis. Ce "western apocalyptique", où coulent des rivières de sang, est considéré par certains critiques comme son chef-d'œuvre. Les années 1990 sont celles de "La trilogie des confins", toujours sur fond de Far West: "De si jolis chevaux", "Le grand passage" et "Des villes dans la plaine".

Cormac McCarthy voit enfin ses tirages grimper à plus de 200.000 copies. Ce succès tardif est conforté par Hollywood. Ce sera d'abord "De si jolis chevaux", porté à l'écran en 2000 avec Matt Damon, puis "Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme" ("No Country for old men"), des frères Coen, qui décroche quatre Oscars en 2008.

L'année précédente, Cormac McCarthy obtient son bâton de maréchal avec le prestigieux prix Pulitzer accordé à "La route" (2006), récit d'une errance d'un père et d'un fils dans un pays ravagé par un cataclysme d'origine inconnue. Seize ans après "La Route", il fait son retour avec "Le Passager" (2022) et son préquel "Stella Maris" publié dans la foulée.