Bordeaux, France

France Bleu Gironde : Quel souvenir gardez-vous du passage chez vous de Johnny Hallyday le 2 juillet dernier pour les Vieilles Canailles?

Thomas Bourdois : "Un souvenir émouvant, parce qu'il était fatigué. Je me souviens je l'ai accueilli sur le perron, il m'a remercié et s'est ensuite immédiatement retiré dans sa chambre pour aller se reposer."

France Bleu Gironde : Pourquoi partager un spectacle avec les bordelais pour votre anniversaire et pas simplement avec vos clients?

TB: Ce bâtiment appartient à la ville et aux bordelais, en plus il est placé en plein centre, donc je trouve normal de partager avec tout le monde ce que l'on sait faire et ce que l'on a envie de faire.

FBG: Vous voulez cassez votre image d'établissement de luxe?

TB: Non, parce que c'est notre positionnement et nous l'assumons. On ne peut pas faire les choses bien sans assumer ce que l'on est, mais ce n'est pas parce qu'on est un établissement de luxe qu'on n'appartient pas à tout le monde... Et en plus si je cite la brasserie, c'est un endroit ou tout le monde peut aller, on peut y manger pour 32 euros. Dans nos maisons, on a souvent l'effet façade, qui fait que les gens ont beaucoup de mal à faire le pas pour rentrer dedans, mais encore une fois la brasserie, ou le roof top sont accessibles à tout le monde et pas forcément plus chers qu'ailleurs.

FBG: Quel est votre taux d'occupation?

TB: On est à 70% sur 2017 sur l’hôtellerie, ce qui est une excellente année, encore meilleure que 2016. Ce sont des étrangers en grande majorité, américains et chinois surtout qui viennent en visite à Bordeaux. Par contre dans les restaurants, c'est l'inverse, nous avons une clientèle locale qui existe à Bordeaux.

FBG: les nombreux projets d'hôtels de luxe à Bordeaux dans les 5 ans qui viennent, bonne ou mauvaise chose?

TB: Bonne chose pour moi, tous ces projets montrent le fort dynamisme de Bordeaux et son attractivité et l'offre entraîne parfois la demande. Et puis à certaines périodes de l'année à Bordeaux, nous manquions de place d'hébergement de luxe. Et puis cela nous obligera à toujours nous renouveler. En 2019, nous allons rajouter une vingtaine de chambres pour monter à 150. Nous allons rénover le cœur de l’hôtel, c'est à dire l'Orangerie. Et puis à offre équivalente, ce qui fait la différence, c'est la relation humaine, et l'accueil de notre personnel.

Le spectacle spécial 10 ans du Grand Hotel à partir de 19 heures jeudi soir sur la place de la Comédie.