Le grand musée du parfum à Paris

Le grand musée du parfum vient d'ouvrir, à Paris, rue du Faubourg Saint Honoré. Plus de 1000 m2, sur trois étages, pour s'en mettre plein les narines. Le jardin des odeurs, la galerie des séducteurs ou l'immersion sensorielle, une balade ludique et parfumée.

Cela faisait deux ans que le projet était en préparation. Ca y est, le grand musée du parfum vient d'ouvrir ses portes, rue du Faubourg Saint Honoré, à Paris. Financé par des fonds privés, en partenariat avec le syndicat des parfumeurs, le musée aura coûté 7 millions d'euros et, depuis son ouverture, il ne désemplit pas, de passionnés, de connaisseurs et de néophytes, venus tester leur odorat.

Le grand musée du parfum propose une balade sensorielle, sur trois étages. Au sous-sol, on découvre l'histoire du parfum: on apprend ainsi les astuces parfumés de Cléopatre pour séduire Marc Antoine, on apprend que Napoléon buvait son eau de Cologne et l'on hume les parfums du Moyen Age, pas toujours très plaisants.

Au premier étage, c'est l'immersion sensorielle.

Des corolles parfumées, des diffuseurs d'odeurs, de quoi se tester et vérifier si l'on est capable de reconnaitre des odeurs aussi variées que le chocolat, le musc, le muguet ou même les phéromones humaines.

Dernier étage, l'exposition des parfums de légende et leurs flacons rares. Et la possibilité d'entrer dans les secrets des parfumeurs.

Le grand musée du parfum, ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10H30 à 19H. Nocturne, le vendredi jusqu'à 22H. Tarif: 14,50 euros pour un adulte, gratuit pour les moins de 6 ans.