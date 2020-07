Le grand musicien de jazz, ancien maire de Fabrègues Claude Etienne est décédé

C'est son fils Michel , également musicien qui ce matin sur sa page facebook a annoncé le décès de son père Claude Etienne. Le musicien de jazz héraultais s'est éteint à l’hôpital de Montpellier au cours de la nuit à l'âge de 89 ans.

Claude Etienne et son saxo ont croisé la route des plus grands jazzmen, Sydney Bechet, Django Reinhardt, Stéphane Grappelli et Michel Petrucciani.

"Mon père pour m'enlever des rues m' avait mis au Conservatoire " Claude Etienne

Il avait commencé par la clarinette, au conservatoire de Montpellier avant le saxo tenor. Claude Etienne avait créé son propre orchestre. Il reconnaissait "avoir gagné sa vie avec la variété, tout en se faisant le plaisir avec le jazz, sa véritable passion."

Claude Etienne a été maire de Fabrègues de 1989 à 2001, Fabrègues son village natal.

message de son fils Michel Etienne -

Une émission de France Bleu Hérault avec Claude Etienne à ré-écouter :

Claude Etienne ancien Maire de Fabrègues, musicien de jazz a joué avec les plus grands