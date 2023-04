Le Grand PianO Festival Orléans arrive fin juin-début juillet

Du classique au jazz en passant par la pop, le piano sera roi à Orléans du mercredi 28 juin au dimanche 2 juillet. Durant cinq jours, la ville va vivre à l'unisson d'un nouveau rendez-vous culturel : "Le Grand PianO Festival". La programmation vient d'être dévoilée. La mairie travaillait sur cet événement depuis plusieurs années. Ce sera "du piano pour tout le monde et avec tous les styles" précisent es organisateurs.

ⓘ Publicité

Le piano pour tous

Il y aura d'abord des concerts en ville, sur les places, les marchés, dans des commerces, les cinémas. Plus d'une trentaine d'artistes se produiront dans une quinzaine de lieux différents. Il y aura aussi des pianos en libre-service, "un peu sur le modèle de la sncf dans les halls de gares" explique l'adjoint à la culture William Chancerelle. Ils seront installés à la médiathèque, l'Office du tourisme, sur le parvis du Musée des beaux arts et celui de la Collégiale St Pierre le Puellier. Tout le monde pourra jouer. Les élèves du Conservatoire de musique seront associés et l'Orchestre symphonique d'Orléans participera également.

L'idée c'est qu'Orléans résonne de notes de musique un peu partout durant cette période, "elles vont accompagner les gens dans leur quotidien, quand ils feront leurs courses ou durant leurs promenades" précise William Chancerelle, "l'esprit c'est que tout le monde participe à cette fête". S'il reconnait pour sa part avoir une certaine nostalgie de l'ancien festival de jazz d'Orléans, il faut savoir dit-il "toujours se réinventer" et le jazz sera présent sur ce nouveau rendez-vous.

Mentissa, Oxmo Puccino, Sofiane Pamart

La plupart des concerts seront gratuits, accessibles librement. Et il y aura trois soirées payantes, l'une à la salle de l'Institut le 29 juin avec Oxmo Puccino le chanteur-rappeur associé au pianiste de jazz Yaron Herman. Les deux autres soirées auront lieu au Campo Santo, avec sur scène chaque soir, trois artistes qui se succéderont.

La pianiste Vanessa Wagner qui dirige le festival de Chambord se produira sur scène le 30 juin, suivie du trio anglais GoGo Penguin dont le dernier album vient de sortir et de Julien Granel qui est cette année au Printemps de Bourges.

Le lendemain samedi 1er juillet, la chanteuse Mentissa (la protégée de Vianney) sacrée révélation féminine des dernières Victoires de la musique sera là pour un concert piano-voix, Francesco Tristano clôturera la soirée qui sera marquée par la performance très attende de Sofiane Pamart.

Les billets pour les concerts payants sont en vente dès à présent sur le site d'Orléans métropole - Lydie Lahaix

"Nous n'en revenons pas d'avoir réussi à le faire venir ici" s'enthousiasme Julien Huguenin, chargé de mission musiques actuelles à la Ville, et chef de projet de ce Festival. "C'est l'événement" le pianiste que tout le monde s'arrache en ce moment. "Cela installe notre ambition et avec des artistes de cette renommée là, nous marquons un grand coup".

Un festival éclectique

Ce sera la fête se réjouit aussi Isabella Vasilotta, la directrice du Concours international de piano d'Orléans évidemment associée à l'événement. "C'est dans l'éclectisme, une harmonie qui sera trouvée, nous vous invitons tous à venir faire une belle ronde pour fêter le piano, la musique et la vie, tous ensemble dans notre ville qui est merveilleuse".

Ce Grand Piano Festival est appelé à s'inscrire dans la durée, il y aura une deuxième édition l'an prochain. Le budget de est de 300.000 euros cette année. La billetterie est ouverte sur le site d'Orléans métropole (au prix de 25 € la soirée au Campo santo, 40€ le pass des deux). Le Campo santo sera en configuration pour accueillir 3500 spectateurs pour chacune des deux soirées.