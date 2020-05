Le grand plouf dans les piscines creusoises, c'est pour quand?

Avec la deuxième phase du déconfinement, les piscines ont officiellement le droit de rouvrir à partir du 2 juin. Mais les centres aquatiques creusois auront sans doute besoin de plus de temps, pour mettre en place les mesures sanitaires. C'est une réouverture échelonnée qui se prépare.

Les piscines de la Creuse devraient bientôt rouvrir leurs portes. Lors de son allocution du 28 mai, le premier ministre Edouard Philippe a autorisé les centres aquatiques à rouvrir à partir du 2 juin dans les zones vertes. C'est le cas de notre département. A Guéret, à La Souterraine, à Aubusson et à Evaux-les-bains, élus et maîtres-nageurs attendent maintenant la publication d'un décret du Gouvernement qui détaillera les mesures sanitaires à mettre en place. En effet les piscines vont devoir respecter des conditions d'accueil et d'hygiène strictes.

Aubusson : une ouverture le 4 juin en ligne de mire

La piscine d’Aubusson, espère rouvrir rapidement. Le centre aquatique a entouré en rouge la date du jeudi 4 juin sur son calendrier. Le centre Aquasud a déjà élaboré un protocole sanitaire. Lorsque le décret sera paru, il pourrait y avoir quelques ajustements.

La piscine a déjà prévu de mettre en place de nombreuses mesures sanitaires : Elle n'accueillera pas plus de 150 nageurs en même temps, contre près de 300 d'habitude. "L'idée c'est d'avoir un filtrage, avec un nombre de personnes réduit par créneaux horaires" , indique Matthieu Charvillat, le vice-président de la communauté de communes Creuse Grand Sud, en charge des sports:

Le temps de baignade sera limitée à 1h30, afin d'assurer un roulement.

"Seuls le bassin de compétition et le bassin ludique seront disponibles", précise l'élu. La pataugeoire et l'espace Balnéo resteront donc fermés pour le moment.

Un circuit a sens-unique est mis en place pour éviter aux usagers de se croiser © Radio France - Camille André

Les nageurs seront incités à respecter les distanciations sociales. Un circuit à sens-unique a été imaginé. Les vestiaires et les douches seront rigoureusement désinfectés. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition des usagers.

La piscine d’Aubusson compte rouvrir de 14h à 20h, du mardi au samedi. "De notre point de vue, tout est mis en place pour assurer au mieux la sécurité des usagers et des agents", estime Matthieu Charvillat. Cependant quelques ajustements sont encore possibles.

Evaux-les-Bains : l'espoir d'une ouverture autour du 9 juin

"Notre objectif, c'est d'ouvrir dès qu'on peut", assure le maire d'Evaux-les-bains, Bruno Papineau. Pour le moment, l'élu attend des informations supplémentaires au sujet des mesures sanitaires préconisées par les autorités.

La semaine du 2 juin sera dédiée à la vidange du bassin. "On s'achemine vers une réouverture autour du 9 juin, mais rien n'est complètement certain", indique le maire, qui préfère rester prudent.

Guéret promet "de faire au plus vite"

A Guéret, le maire, Michel Vergnier préfère ne pas avancer de date. Lui aussi attend la publication du décret. " Je suis incapable de dire s'il nous faut deux jours, trois jours ou une semaine pour appliquer toutes ces préconisations, explique-t-il avant d'ajouter : Mais on va regarder ça très attentivement et on ouvrira dès qu'on peut".

La piscine de Guéret © Radio France - Audrey Tison

Une seule chose est sûre : la piscine de Guéret ne sera pas prête à ouvrir dès le 2 juin.

Pour le moment nous n'avons pas d'information au sujet de la réouverture de la piscine de La Souterraine.