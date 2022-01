Le Grand Prix de Pau revient après deux années de Covid dans une version qui se veut plus verte. Le Pau Motors Festival aura lieu en mai et mettra en avant des voitures qui roulent avec des carburants bas carbone et à l'électrique rechargeable à l'hydrogène.

Le Grand Prix automobile de Pau revient, moins cher et plus vert

Les 6, 7 et 8 mai prochain, il y aura un Grand Prix de Pau suivi les 20, 21, et 22 mai du Pau Classic Grand Prix. Ces rendez-vous automobiles sur le circuit en ville n'avaient pas pu avoir lieu depuis 2019 en raison de la crise sanitaire. Ils reviennent sous un nouveau nom : le Pau Motors Festival. Cette nouvelle version rénovée du Grand Prix souhaite mettre en avant le mix énergétique pour répondre à l'exigence climatique. Plusieurs courses se disputeront à l'électrique avec recharge hydrogène ou carburant bas carbone.

Un Grand Prix moins coûteux pour les Palois

François Bayrou, lors de la présentation de l'évènement s'est félicité d'avoir réussi à relancer ce grand prix et à faire en sorte qu'il coûte moins cher aux palois. "Nous allons diviser par quatre la charge pour la ville," explique le maire de Pau. La Ville payera 400.000€ au lieu d'un million 600 000 auparavant. Ce ne sont plus les agents de la ville de Pau qui monteront et déferont le circuit. Un contrat est en train d'être passé avec un sous-traitant français, assure François Bayrou.

Des courses pour faire la promotion de l'hydrogène et des carburants liquides bas carbone

Ce grand prix sera une vitrine pour le consortium "FuelsEurope" qui représente 41 raffineurs européens et qui devient avec TotalEnergies le gros sponsor de ce rendez vous. L'objectif est de présenter au grand public les carburants de demain avec la première Coupe du Monde de Tourisme électrique FIA ETCR (avec recharge hydrogène), la coupe du monde de Tourisme FIA WTCR (carburant bas carbone à 65 %) mais aussi de la monoplace avec de la F3 et de la F4. La Twin'cup avec des Twingo qui rouleront à l'e85 est aussi maintenue. Il y aura un peu plus de CO2 dans l'air, 15 jours plus tard pour le rendez vous des collectionneurs et des amoureux des voitures d'époques même si des ateliers présenteront comment convertir et régler les véhicules anciens aux carburants liquides bas carbone.