C'est un projet qu'on attendait depuis longtemps. D'ici 2019, le Grand Reims aura son camping. Il va s'installer sur la commune de St Brice-Courcelles, dans le parc de la Malle, près de Reims. Il n'y avait plus de camping depuis 1987 mais aujourd'hui, le projet est bel et bien lancé.

Un camping dans le Grand Reims c'est à coup sûr "un véritable plus pour notre territoire" affirme Philippe Verger, le directeur de l'Office de tourisme de Reims. Une infrastructure qui va permettre d'attirer plus de touristes, de randonneurs mais aussi des vacanciers de passage qui n'ont pas forcément envie d'aller à l'hôtel mais qui, en s'installant au camping, ont besoin de commodités comme une supérette, une salle de télévision ou encore des espaces de jeux pour les enfants.

Installé au coeur d'une forêt de 5 hectares, dans le parc de la Malle à St Brice-Courcelles, près de Reims, ce camping sera ce qu'on appelle une délégation de service public , c'est à dire que le Grand Reims va payer 1 million d'euros pour viabiliser le terrain mais ensuite, ce sera au délégataire de tout construire et de s'occuper de la gestion du nouveau camping. L'appel d'offre pour désigner l'exploitant sera lancé d'ici quelques mois.

Si tout se passe bien, le nouveau camping du Grand Reims ouvrira ses portes en 2019. Pour l'instant, le terrain ressemble à une grande forêt que nous avons visité en compagnie du maire de St Brice-Courcelles, Alain Lescouet.

Pour Philippe Verger, le directeur de l'office de tourisme de Reims, "le camping est un endroit très demandé. Nous sommes surun axe Nord-Sud, on a des belges, des hollandais et des allemands qui sont des vacanciers très friands de camping et qui seraient heureux de pouvoir s'arrêter à Reims, en prolongeant leur séjour , en plantant la tente ou en garant la caravane ou bien , pourquoi pas en posant les valises dans un mobil-home car l'idée est de construire un camping haut de gamme."

Philippe Verger ajoute aussi qu'avec ce camping, "_la région n'en sera que plus attractive_". Elle a déjà le champagne, la cathédrale de Reims et toutes les valeurs Unesco donc cela ajoutera une réelle plus value."

L'opérateur et gestionnaire de ce futur camping sera enfin en charge de fixer des prix accessibles à tous en rapport avec la situation géographique, et les services qui seront proposés.