Le Grand Reims offre des bouteilles de champagne aux touristes

"Pour un été royal : champagne !", c'est le nom de l'opération inédite lancée par l'Office de Tourisme de Reims et le Grand Reims. A partir du 15 juillet prochain, 3.000 bouteilles de champagne seront offertes aux 3.000 premiers touristes pouvant justifier d'au moins deux nuitées consécutives sur le territoire.

"C'est le petit plus si on hésite entre deux endroits, on se dit tiens ils sont accueillants on y va", selon Catherine Vautrin la Présidente du Grand Reims : "Tous les territoires cherchent à attirer des touristes, parce que cette année on a tous compris qu'on allait voyager en France et nous on a fait le choix de donner un produit local. Ce qu'on peut espérer c'est que celui qui repartira avec cette bouteille achètera de nouvelles bouteilles au producteur". Les 3.000 bouteilles ont été achetées auprès de 68 vignerons de Champagne pour la somme de 50.000 euros.

Etre touriste ne suffit pas, il faut remplir certaines conditions

Il faut d'abord passer au moins deux nuits à Reims ou dans les environs, dans un hôtel, un gîte, mais pas de Airbnb. Il faut manger dans un restaurant du territoire (pas de restauration rapide), au minimum un plat et une boisson. Dernier critère, il faut pendant le séjour, consommer une activité de loisirs payante, qu'elle soit culturelle ou touristique, comme une location de kayak, une place de cinéma etc.

Il faut bien sûr conserver les justificatifs pour avoir droit à une bouteille de champagne par adulte.