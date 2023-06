Le grand retour de la baignade naturelle à Metz

Les plus anciens se souviennent avec nostalgie du temps où il était possible de se baigner dans la Moselle à Metz. Une vieille habitude que les messins pourront retrouver cet été, à l'occasion de la nouvelle édition de Metz Plage qui débutera le 14 juillet et s'achèvera le 15 août.

Un bassin de 1.000 m2

La municipalité a en effet décidé de tester la baignade sur le plan d'eau, dans un bassin d'environ 1.000 m2, en pente douce. Une vraie plage de sable fin est également en cours d'installation. ***"*Les Messins réclament cela depuis longtemps parce qu'ils ont bénéficié pendant quelques décennies d'une superbe plage au square du Luxembourg " explique Bernard Staudt, le conseiller municipal en charge des berges de la Moselle et du plan d'eau de Metz. "Ils ont été obligés de l'arrêter parce que la Moselle était très industrielle , donc très polluée, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui."

Double surveillance

Depuis quelques années, l'association Metz Ville d'Eau milite pour son projet de "Bain des remparts" : une baignade publique entre le plan d'eau et le canal de Jouy, près de la maison de l'éclusier. La mairie a retenu une autre option donc. La baignade sera surveillée par des personnels recrutés par la Ligue de natation du Grand Est, chaque jour de 11h à 19h. Et la qualité de l'eau sera testée chaque semaine. Coût total de l'opération : 324.000 euros.

"Cette année, nous sommes sur une année d'essai" prévient Bernard Staudt. Mais si le succès est au rendez-vous, il imagine reconduire la baignade l'été suivant, sur une période plus large, de juin à septembre. En attendant, pour cette année, "les familles qui partent pas en vacances vont pouvoir bénéficier d'un mois de grand bonheur" se félicite d'ores et déjà l'élu messin.