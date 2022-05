Le grand retour de la bravade dans les rues de Saint-Tropez

Après deux ans d’annulation à cause de la crise sanitaire, la bravade de Saint-Tropez (Var) fait son retour ce lundi 16 mai et pour trois jours dans les rues du village. Les Tropéziens attendent ce moment avec impatience. Ils sont très attachés à cette tradition "viscérale".

Les habitants de Saint-Tropez (Var) les attendent depuis trois ans ! A 8h00 ce lundi 16 mai, 21 salves d'artillerie retentiront Place de l'Hôtel de Ville pour donner le coup d'envoi de la bravade 2022. Annulée depuis deux ans à cause de la crise sanitaire, cette tradition, qui perdure depuis le XVIème siècle est attendue par les Tropéziens. Les 16, 17 et 18 mai*, habillés en costumes de mousquetaires, garde-saints ou marins, ils célèbrent leur saint patron, Saint Tropez, en défilant dans les rues du village.

Plus qu'une tradition religieuse et militaire, la bravade est pour les Tropéziens "un moment de communion". "Je dis toujours que la bravade, ça ne se raconte pas, ça se vit !" prévient Serge Astézan, le cépoun, le gardien des traditions. "Personne ne peut ressentir ce que nous, Tropéziens, nous vivons pendant cette bravade. C'est quelque chose d'indescriptible, de viscéral". Stéphane Calvani, 52 ans, nommé major de cette bravade, poursuit : "Quand on est petit, on participe à la bravade pour suivre notre famille. Ensuite, on la fait par conviction, par amour et par fierté d'être Tropéziens".

Un capitaine de ville... nommé en 2020 !

La fierté et l'émotion se lisent aussi dans les yeux d'Olivier Calvani, 58 ans. Il a été nommé en 2020 capitaine de ville... mais faute d'édition, il n'a jamais pu honorer son titre ! "Je suis très impatient comme tout le peuple Tropézien. C'est tellement extraordinaire d'avoir été nommé capitaine de ville. Quand le cépoun est venu me l'annoncer en 2020, je n'ai pas pu parler pendant plusieurs minutes tellement l'émotion était forte ! Mais avec les annulations successives, ça n'a pas été simple. Heureusement, et je dois être le seul capitaine de ville dans ce cas, j'ai été renouvelé chaque année tant que je n'avais pas eu la pique entre les mains !"

Ce lundi, à 15h00, aura lieu la prise de la pique et du drapeau de la ville. Une cérémonie qui sera "forcément intense" pour les deux frères capitaine de ville et major : "Rien que d'en parler et d'y penser, j'en ai des frissons. Cela restera gravé à jamais ! " confie Olivier Calvani.

Olivier Calvani, capitaine de ville, Serge Astezan, Cépoun de Saint-Tropez et Stéphane Calvani, major de bravade © Radio France - Sophie Glotin

* PROGRAMME

Lundi 16 Mai

8h – Place de l’Hôtel de Ville Salve d'artillerie et aubades aux autorités et aux capitaines de ville

15h – Place de l’Hôtel de Ville Prise de la pique et du drapeau et bénédiction des armes

De 15h30 à 20h en ville Petite Bravade

Mardi 17 Mai

8h – Place de l’Hôtel de Ville Réunion du corps de bravade

9h – Église Paroissiale Messe des « Mousquetaires » suivie de la procession générale à travers la ville

16h en ville Grande Bravade

00h00 Place de l’Hôtel de Ville Reddition de la pique et du drapeau

Mercredi 18 Mai

8h – Place de l’Hôtel de Ville Réunion du corps de bravade

9h – Chapelle Sainte-Anne Messe d’action de Grâces

11h15 – Salle Jean Despas Vermouth d’honneur offert par le capitaine de ville