Le grand retour de la Foire aux livres de Belfort

L'événement réjouit déjà les amoureux transis de la lecture. La Foire aux livres de Belfort, annulée en 2020 à cause du Covid, revient cette année à partir de ce vendredi 8 octobre jusqu'au 1er novembre. Encore dans l'incertitude il y a quelques mois, la grand-messe du livre, présentée comme la plus grande foire aux livres de l'Est de la France, a donc bien lieu cet automne mais en suivant un protocole sanitaire qui impose le pass sanitaire et le port du masque à tous les visiteurs. En revanche, aucune jauge de capacité d'accueil n'est prévue. Il devrait y avoir environ 200 mille livres mis en vente, c'est moins que les autres années, mais le succès devrait être au rendez-vous malgré tout pour cette bibliothèque géante à des prix défiant toute concurrence (ou presque) "les prix vont de 50 centimes d'euros à plus de mille, voire deux mille euros pour des pièces rares réservées aux avertis" souligne Michel Grisey, vice-président de l'association Livres 90, organisatrice de la foire aux livres de Belfort.

Des bénévoles qui se plient en quatre

Et pour que tout soit prêt ce vendredi, au coup d'envoi de la foire, les bénévoles ne ménagent pas leurs efforts. Ancienne institutrice, Nelly est dans son jardin au rayon jeunesse. Entre deux livres rangés, pas le temps de souffler, Nelly trie, classe, et retrie, et reclasse. Par auteur, et par hauteur avec un H "celui-là par exemple, il est mal placé, il est trop haut, il ne faut pas que ça dépasse de la file". Tout doit être parfait pour le visiteur. Et si cette année, il y a moins de livres exposés, c'est aussi, qu'avec le Covid, il faut faire plus de places dans les allées et aux caisses explique Laurent, un bénévole historique "On a écarté les espaces, entre les allées, on a mis une rangée de moins au rayon Jeunesse, parce qu'on sait très bien que la BD a beaucoup de succès, donc si c'est pour qu'il y ait 150 personnes dans un petit espace, ça ne le fait pas !".

Les rayons Jeunesse, poche et BD sont les plus prisés des visiteurs de la foire aux livres de Belfort © Radio France - Hervé Blanchard

5 kms de marche par jour

Comme la cinquantaine de bénévoles de la Foire aux livres de Belfort, Laurent lève et soulève du livre à tour de bras "On en manipule 6 à 7 mille par jour, je pense, ça prend du temps à tous les classer, mais on aime ça !". Et pour Michèle, autre bénévole, mettre autant de livres en rayons, c'est coton "On se lève, on se baisse toute la journée, les cartons arrivent les uns après les autres, c'est du sport, on est fatigués le soir en rentrant chez soi mais c'est de la bonne fatigue". Sans compter les pas, les petits pas qui s'accumulent, l'équivalent de 5 kms par jour en moyenne pour tous ces bénévoles qui seront encore sur le pont, tous les matins jusqu'à la fin de la Foire, pour remplir les rayons vidés de la veille. Pas de panique, il y en aura pour tout le monde jusqu'au 1er novembre.

Horaires de semaine : de 14h à 19h

Week-ends : 10h à 19h non stop. Entrée gratuite