Tours : le grand sapin de Noël arrive place Jean Jaurès

Tours, France

La place Jean Jaurès de Tours aura changé d'allure jeudi 14 novembre. Le grand sapin de Noël va être installé par les équipes de la ville à partir de 11h30. Au préalable, en début de matinée, ils iront à Esvres-sur-Indre pour couper l’arbre offert par un habitant de la commune. Certains verront d'ailleurs ce jeudi matin le sapin faire le trajet entre la commune du sud de l'agglomération et le centre-ville de Tours. Le Sapin est un Nordmann d'environ 17 mètres de haut, et 6 mètres d’envergure.

Près de 150 sapins répartis dans le centre-ville, entre les boulevards, la gare et la rue Nationale

En plus de ce grand sapin, près de 150 autres, plus petits, seront installés dans les jours à venir, en prévision des fêtes de fin d'année. Une cinquantaine de sapins seront mis place Jean Jaurès, environ 80 sapins boulevard Heurteloup et devant la gare, et une vingtaine place Anatole France, où seront prochainement ouvertes la patinoire et la grande roue.