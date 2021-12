Le Grand Théâtre - Opéra de Tours bientôt entièrement classé Monument Historique?

Le conseil municipal officialisera lundi une demande qui a de bonnes chances d'être acceptée puisque la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région Centre-Val de Loire y est favorable aussi.

Le Grand Théatre - Opéra de Tours est un édifice à haute valeur historique

A l'extérieur, il a conservé l'essentiel de la forme architecturale de sa construction, en 1872, et à l'intérieur, tout le décor réalisé en 1889 a été préservé. Il y a déjà quatre espaces du bâtiment qui sont classés : le grand escalier, la salle de spectacle, le foyer et le péristyle, mais classer l'ensemble de l'édifice au titre des Monuments Historiques permettrait notamment d'obtenir plus de subventions pour le rénover.

Un chantier de rénovation qui pourrait approcher les 25 millions d'euros

Une rénovation est maintenant nécessaire. Le coût du chantier est estimé entre 20 et 25 millions d'euros. Pour Christophe Dupin, l'adjoint au maire de Tours chargé de la Culture, "ce bâtiment de près de 150 ans n'est plus très fonctionnel. Il manque d'espace pour les répétitions, pour les artistes, pour les décors, pour les costumes, pour les agents administratifs. Il faut aussi l'adapter aux différentes normes d'aujourd'hui, les normes de sécurité, les normes pour l'accès des personnes handicapées, pour la circulation de l'air ou pour l'isolation extérieure".

Si le classement Monument Historique est accordé, l'état financera 50% du chantier. Après les aides de la Région et du Département, la ville pourrait n'avoir que 20% des travaux à payer. Au mieux, le chantier débutera en 2025. Il devrait durer trois ans, pendant lesquels les spectacles seraient délocalisés au Palais des Congrès de Tours.