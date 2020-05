Aix-les-Bains : le grand toboggan du lac du Bourget est démonté

Des générations de Savoyards y ont goûté aux joies de la glisse accélérée à Aix-les-Bains (Savoier). Le grand splash, c'est fini depuis la fin de la semaine dernière. En quelques jours, le géant bleu est démantelé. "Un crève-cœur, mais c'était devenu ingérable sur le plan de la sécurité" résume Michel Frugier, le vice-président de la communauté de communes Grand Lac, en charge des plages et des ports.

Utilisation sauvage non maîtrisée

Source de grands éclats de rires, mais aussi d'éclats de voix, "l'installation suscitait depuis une quinzaine d'années des tensions avec les utilisateurs. Outre la surveillance par des maîtres-nageurs, il demandait à nos agents de calmer les esprits parfois quand il y avait trop de monde". Grand Lac devait fermer chaque soir la plage qui mène au toboggan.

Le point problématique depuis trois ou quatre ans : des jeunes venaient à la nage par le lac et grimpaient sur le toboggan de nuit, pour des soirées festives. Une utilisation sauvage non maîtrisée. "Le phénomène s'est aggravé l'an dernier. Ils sautaient depuis le haut du toboggan directement dans l'eau, au risque de s'écraser sur la jetée en béton. Il y aurait pu y avoir un accident très grave. On n'arrivait plus à sécuriser."

Remplacé par une structure gonflable et la plage gratuite

La disparition fera des malheureux. Ils seront contents d'apprendre que le toboggan en plein lac sera remplacé par des structures gonflables géantes temporaires "plus familiales, qui ne nécessitent pas de surveillance, dès cet été si les mesures sanitaires le permettent." Et encore une meilleure nouvelle : la plage d'Aix deviendra gratuite à l'été 2021.

Cette petite "révolution" de la gratuité est l'autre argument décisif dans le démantèlement du toboggan. A l'avenir, il n'y aura plus besoin de fermer la plage pour la sécuriser du site. On pourra se promener sans payer sur cette plage. Aqualac, le centre nautique collé à la zone, va en profiter pour s'agrandir, proposer de nouveaux jets d'eau ludique, bref se moderniser.