Après le le Kruzenshtern et les voiliers de Bordeaux fête du vin, place ce mercredi à un autre grand voilier au port de la Lune le Dar Młodzieży. Ce trois-mâts carré polonais qui réalise son tour du monde effectue ce mercredi 27 et jeudi 28 juin une escale à Bordeaux. Long de 108 mètres, il a été construit dans les chantiers navals de Gdańsk en 1981. Ce navire est le premier grand voilier océanique de fabrication polonaise à avoir navigué au-delà de la Mer Baltique, traversé l’équateur et à avoir fait le tour du monde. Initialement navire-école de la marine polonaise pour la formation des cadets, il est actuellement utilisé pour le stage des élèves de l'École supérieure de navigation d'Anvers, une école qui forme aux métiers d'officier de la marine marchande. Parti de Gdynia (Pologne) le 20 mai 2018 pour une croisière autour du globe en 22 étapes, le Dar Młodzieży a déjà fait escale en Allemagne, Norvège et au Danemark avant d'arriver ce mercredi à Bordeaux. Il est attendu vers 8h devant les Quinconces après être passé sous le pont Chaban-Delmas 30 minutes plus tôt.

► la progression du Dar Mlodziezy vers Bordeaux

L'escale bordelaise du Dar Młodzieży

Ce voyage autour du monde pour le voilier Dar Młodzieży célèbre le centenaire du recouvrement de l'Indépendance de la Pologne. Il propose différentes animations à chaque escale.

Mercredi 27 juin

Arrivée du voilier Dar Młodzieży à Bordeaux. passage sous le pont Chaban vers 7h30 et accostage devant la place des Quinconces à 8h

Spectacle d'acrobates sur cordes par la troupe Mira Art (groupe acrobatique de Gdańsk) de 22h à 22h30

Jeudi 28 juin

Visites gratuites de ce trois-mâts entre 16h et 21h avec concert de chants de marins par le groupe "Ryczące dwudziestki" ("Les Vingtièmes rugissants")

Vendredi 29 juin

Départ de Bordeaux à 7h30 pour le Dar Młodzieży avec un passage sous le pont Chaban-Delmas prévu pour 8h. Ce grand voilier prendra ensuite la direction des îles Canaries, sa prochaine escale dans son tour du monde.