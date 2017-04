Le gratin des échecs s'affronte à l'Open de Metz

Pas moins de 71 joueurs d'échecs sont réunis, jusqu'au 14 avril prochain, à Metz, pour la 35è édition de l'open international. Et parmi eux, 12 grand maîtres, la plus haute distinction dans ce sport. À cette occasion, France Bleu dresse le portrait de l'un de ces joueurs.

Jusqu'à vendredi, 71 champions d'échecs sont réunis au Complexe St-Symphorien, à Metz, à l'occasion du 35è open international. Parmi eux, 12 grands maîtres, c'est ainsi qu'on désigne les meilleurs joueurs au monde. Et pour son 35è anniversaire, la compétition se paye le luxe d'être la première de France, au regard du plateau présent sur place.

L'hygiène de vie d'un sportif de haut niveau

Parmi les concurrents de cette édition 2017, il y a Didier Collas. Originaire de Nîmes, il est ce qu'on appelle un maître. Ça n'est pas le niveau le plus élevé mais celui juste en dessous. Il a commencé les échecs à l'âge de 4 ans. Et 40 ans plus tard, sa passion rythme toujours ses journées. "Mon quotidien, c'est de suivre les tournois de haut niveau. C'est beaucoup plus facile maintenant, grâce à internet. C'est fabuleux, tout le monde peut progresser énormément. L'ordinateur, aussi, est devenu tellement fort que tout le monde, pour s'entraîner, peut avoir l'équivalent d'un grand maître à la maison."

Pour gagner sa vie, Didier enseigne les échecs et participe à des tournois, comme celui de Metz. Mais surtout, il s'applique une vraie hygiène de vie. "C'est très important. Pour pouvoir rester concentré pendant 5h ou 6h, on est obligé d'avoir un bon rythme de vie. Ça n'est pas le cas de tout le monde, parfois on fait des excès. Mais ça s'en ressent forcément sur les résultats."

Les échecs, c'est comme la campagne électorale

Pour Didier en tout cas, venir au tournoi de Metz, c'est surtout l'occasion de se confronter aux tous meilleurs joueurs d'échecs au monde. Des Ukrainiens, un Azeri. Et dans le contexte actuel, forcément, il ne peut s'empêcher de faire le lien avec la campagne présidentielle : "à partir du moment où il y a de la stratégie, forcément, on peut comparer les deux milieux. Et quand je regarde la campagne, oui, je peux le dire, il y en a qui sont très bons !'