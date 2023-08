Le gros porteur d'Airbus va survoler Pornichet lors du meeting aérien

C'est un très gros avion qui va survoler Pornichet et la baie de La Baule, ce vendredi 25 août, lors de la quatrième édition du meeting aérien. Pour ses 100 ans, Airbus fait venir son gros-porteur militaire, l'A400M. Un avion de 45 mètres de longueur et 42 d'envergure, capable de transporter 37 tonnes de fret sur 4.500 kilomètres.

ⓘ Publicité

Parachutistes et Patrouille de France

Il ne sera pas seul : les 180.000 spectateurs attendus verront aussi l'avion d'entraînement de la Marine nationale, un spectaculaire exercice de voltige avec un extra 300, les parachutistes de l'armée de l'Air et, en clôture, la Patrouille de France. Les décollages débuteront à 15h30 au-dessus de la plage des libraires.

Gros dispositifs de sécurité

Compte tenu de l'affluence, un important dispositif de sécurité sera mis en place. Le jour du meeting, le boulevard de mer sera totalement fermé à la circulation dès 8h du matin et jusqu'à 1h, la nuit suivante. À partir de 12h, un filtrage des piétons sera mis en place avec un contrôle des sacs (les objets en verre ou coupant seront interdits).

Pour accéder au site, il est conseillé de se stationner sur les parkings extérieurs et d’emprunter la navette gratuite mise en place pour l’occasion, ainsi que les navettes gratuites estivales (circuits Village et Littoral, la navette Centre étant remplacée par la navette parking). Il sera également possible de venir à vélo et de le laisser aux parkings situés aux entrées du site côté avenue de Lyon et boulevard de la République. Plus d’informations sur le site internet de la ville de Pornichet .