Le groupe allemand Kraftwerk se produira à Clermont-Ferrand le 13 mai 2020

Clermont-Ferrand, France

Leur musique est métallique comme l'étaient les premiers essais aux synthés. Kraftwerk prévoit de faire frissonner les spectateurs de la Coopérative de Mai le 13 mai prochain, à 20 heures 30. L'annonce a été faite ce mercredi par la Coopérative de Mai. Les billets seront en vente dès vendredi 10 heures sur internet, puis aux horaires normaux au guichet (de 17 heures à 18 heures 30)

Les pionniers de l'électro

Kraftwerk était au départ un "projet multimédia". L'aventure a débuté en 1970 grâce à deux passionnés, Ralf Hütter et Florian Schneider, qui composent dans leur studio à Düsseldorf en Allemagne.

Kraftwerk est reconnu grâce ce qu'ils appellent des « peintures sonores », où résonne les bruits de robots et l'innovation technique. A l'époque, dans les années 70, ces sons font clairement entrer la musique dans une nouvelle ère, très futuriste.

Le groupe a été honoré de nombreuses fois depuis leurs plus grands succès. Il a ainsi été le centre d'une exposition au Musée d’Art Moderne de New York en 2012. Aujourd'hui, Kraftwerk innove avec des séries de concerts en 3D, qui ont déjà eu lieu à Londres, Tokyo, Sydney, Los Angeles, Paris, Berlin ou encore Bilbao. En 2014, Ralf Hütter et son ancien partenaire ont remporté un Grammy Award, une des plus hautes distinctions de la musique mondiale, pour l’ensemble de leur carrière.

En France, ils ne feront en cette année 2020 que deux dates, le 13 mai à Clermont-Ferrand, mais aussi le 14 mai à Nîmes à La Paloma.