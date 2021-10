Le groupe caennais Headcharger présente son nouvel album au BBC d'Hérouville Saint-Clair

Headcharger jouera ce samedi plusieurs extraits de son nouvel album "Rise from the ashes" au Big Band Café. Un retour attendu après près de trois ans sans monter sur scène. Pour l'occasion, les Normands partageront la scène avec deux autres groupes de la scène métal hexagonale, Klone et 7 Weeks.

Headcharger a publié le mois dernier son septième opus "Rise from the ashes" ("Renaître de ses cendres") avec un line-up qui a évolué ces derniers mois marqué par l'intégration de David Vallée (guitare, choeurs) et Antoine Cadot (batterie) aux côtés des piliers Sébastien Pierre (chant), David Rocha (guitare) et Romain Neveu (basse). Le guitariste Antony Josse a lui rejoint un autre groupe caennais, The Jack, un tribute à AC/DC qui écume les scènes de la région.

Headcharger remonte sur scène après trois ans de disette scénique

Après trois ans de disette scénique, Headcharger propose une Release Party ce samedi 9 octobre au BBC d'Hérouville Saint-Clair, entendez par-là une soirée de présentation du nouvel album. Pas moins de six titres de "Rise from the ashes" seront joués à cette occasion. Et çà tombe bien parce que cette nouvelle galette est excellente ! On y retrouve ce qui fait la patte du groupe caennais, mais avec un son et une écriture qui ont quelque peu gagné en modernité et font penser à certains groupes de la scène métal des années 90 (Alice in chains ou Soundgarden, pour ne citer qu'eux.), mêlés à des influences typées 70 (Led Zeppelin ou Black Sabbath, liste non exhaustive !). Les choeurs apportés par le nouvel arrivant David Vallée apporte ainsi un relief inédit à la musique du quintet normand. Headcharger nous prouve avec ce septième album compact (dix titres, 43 minutes) qu'il a encore des choses à dire, et c'est tant mieux ! A découvrir sur scène dans sa nouvelle mouture. D'autant que le quintet est accompagné pour l'occasion de deux autres groupes français, Klone et 7 Weeks qu'il serait dommage de rater. Alors, si les concerts vous ont manqué...

Concert samedi 9 octobre à partir de 20 heures au BBC d'Hérouville Saint-Clair en compagnie des Poitevins de Klone et des Limougeauds de 7 Weeks. Tarifs : CE 12 euros. Prévente : 14 euros. Sur place : 17 euros. Headcharger devrait ensuite partir en tournée à partir de janvier.