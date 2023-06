Le groupe Canal + recherche des figurants pour le tournage d'un docu-fiction en Dordogne

La Dordogne ne cesse d'attirer les réalisateurs. Un documentaire fiction va être tourné dans le département au début du mois de juillet. Il sera diffusé sur une chaîne du groupe Canal +. La production recherche actuellement des silhouettes et des figurants, de préférence locaux. Les candidatures doivent rapidement être envoyées pour passer un casting.

Les profils recherchés

Les critères de l'annonce sont les suivants :

Femmes et hommes de type métissé ou africain à l'aise devant la caméra

Avoir entre 18 et 35 ans

Physique mince et athlétique

Pas de tatouages ni piercings

Cheveux longs, barbe, dreads, appréciés

Candidater rapidement

Les postulants doivent être véhiculés et être disponibles entre un et quatre jours les 1er, 3, 4 et 5 juillet. Les candidatures sont à envoyer à l'adresse mail : castingperigord@gmail.com avant le jeudi 15 juin avec une photo de portrait, une photo plein pied, son âge, son numéro de téléphone et son adresse postale.

Une journée de tournage en tant que silhouette sera rémunérée 137 euros. 94 euros par jours pour de la figuration.