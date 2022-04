Le groupe de cinéma CGR, dont le siège est à La Rochelle, est mis en vente

C'est un événement dans le monde du cinéma, et en Charente-Maritime : les deux actionnaires du groupe CGR ont décidé de s'en séparer. Les 73 cinémas, 17 hôtels et cinq Burger King qui le composent sont mis en vente. Un "package" pour lequel il faudra débourser environ un milliard d'euros.

La décision a été prise il y a presque un mois, discrètement, et elle commence seulement à s'ébruiter : le groupe CGR, dont le siège est à La Rochelle (Charente-Maritime), est mis en vente. Ses deux actionnaires historiques, Luc et Charles Raymond, souhaitent s'en séparer. Information révélée par un site spécialisé puis relayée par plusieurs médias, et qui nous a été confirmée ce samedi 2 avril par son directeur général, Jocelyn Bouyssy. C'est lui qui a maintenant la charge de trouver un repreneur pour ce petit empire. Le groupe CGR, c'est le deuxième exploitant de salles obscures en France, derrière Pathé Gaumont.

Près de 700 salles de cinémas en France, mais pas que

Le groupe CGR regroupe les 73 cinémas du même nom (dont deux à La Rochelle, un à Angoulême) et leurs 700 salles, mais aussi 17 hôtels et cinq fast-food d'une même chaîne, Burger King. Au total, près de 3000 personnes y travaillent, dont 140 au siège rochelais. L'évaluation est en cours, mais une chose est sûre : le repreneur final devra débourser environ un milliard d'euros.

Vous en conviendrez, cela n'est donc pas donné à tout le monde. Et pourtant, depuis quelques jours que la mise en vente se fait savoir, les intéressés sont nombreux. "Vous n'imaginez pas le nombre de coups de fils que je reçois", confirme Jocelyn Bouyssy. Et sur toutes ces sollicitations, trois sur dix ne sont pas sérieuses." Il en reste quand même un certain nombre. L'actuel directeur général a déjà recensé 12 dossiers _"de qualité_".

Parmi les intéressés, un milliardaire, des fonds d'investissement, un groupe de cinéma

Pour autant, cette passation va prendre du temps. "La procédure est complexe, relate le DG. Je vais commencer par rencontrer ces personnes une par une, voir ce qu'elles proposent". Le choix se fera selon deux critères : le prix bien sûr, mais aussi les conditions. "Je voudrais que le groupe soit racheté dans son entièreté, que tous les salariés soient conservés, que le siège reste à La Rochelle, et que cette grosse entreprise demeure malgré tout familiale" hypothétise Jocelyn Bouyssy.

Certains auraient pu croire que la crise sanitaire nous auraient affaibli. Il n'en est rien, au contraire.

Parmi les potentiels repreneurs, Jocelyn Bouyssy a été contacté par des fonds d'investissement français, un groupe de cinéma, et aussi un milliardaire. Une fois les prospections terminées, il va faire une sorte de "short-list" : deux, trois ou quatre dossiers entre lesquels tout va se jouer. On ne connaîtra pas le nom du repreneur choisi avant un an, voire un an et demi.

En tout cas, le DG n'a lui pas été surpris par cette décision, il savait que les enfants des deux actionnaires ne souhaitaient pas prendre la suite : "Je me doutais que cela allait arriver tôt ou tard. Restait à savoir quand". Et avec toutes les sollicitations, il n'est pas inquiet quant à la vente : "Je suis de toute façon de nature optimiste, mais j'ai été très surpris de l'intérêt sérieux que cela suscite. Certains auraient pu croire que la crise sanitaire nous auraient affaibli. Il n'en est rien, au contraire."