Le groupe mayennais Archimède fait appel à ses fans pour financer son nouvel album

Le groupe mayennais Archimède prépare son nouvel album "Frères" qui sortira en 2023. Pour le financer, les frères Nicolas et Frédéric Boisnard ont décidé de se passer de label et font appel à la générosité de leur public en lançant un financement participatif, qui fonctionne déjà très bien.

Il faut patienter encore un peu pour écouter le nouvel album du groupe lavallois Archimède. "Frères" sortira l'année prochaine mais vous pouvez déjà participer à leur financement participatif. En 10 jours, Nicolas et Frédéric Boisnard ont déjà récolté 38.000 euros, 15.000 euros lors de la première journée de l'opération ! Pour ce nouvel album, les frères mayennais se lancent donc dans l'aventure sans label.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les confinements ont changé la donne

"On avait un label et on a toujours eu des maisons de disques, raconte Nicolas Boisnard. Puis, un moment arrive après le Covid où l'on se rend compte que la donne change, que cette crise sanitaire a rebattu les cartes. À un moment, on a même douté de poursuivre dans ce métier parce que ça nous a posé quand même beaucoup de questionnements avec les confinements successifs."

Les gens sont vraiment là. Ils sont fidèles et je crois qu'ils nous aiment.

Heureusement, le groupe lavallois peut compter sur son public. "On s'est dit assez rapidement qu'on avait une communauté assez large et assez fidèle pour pouvoir se passer d'un label. On s'est dit, 'Et si on se lançait dans une aventure crowdfunding, c'est-à-dire une campagne de participation via laquelle les gens abonderaient pour pré-acheter le futur album ? C'est ce que font des artistes comme Les Fatals Picards ou comme Mademoiselle K. On l'a fait et on ne le regrette pas, parce que les gens sont vraiment là. Ils sont fidèles et je crois qu'ils nous aiment."

Jouer sur la confiance

La preuve : la première journée, le groupe lève 15 000 euros, dépassant son premier pallier. En 10 jours, la campagne atteint 38 000 euros. "C'était inespéré, bande de doux dingues", écrivent les chanteurs sur leur page Facebook. "C'est jouer sur la base de la confiance en fait, que tout s'est créé, que les gens abondent, explique Frédéric Boisnard. Ils nous font confiance. On a déjà sorti cinq albums et chacun d'eux leur a plu. Et ils sont là pour le sixième. Ils le pré-achètent, sans l'avoir vraiment écouté, si ce n'est un petit live de la première chanson. C'est que la confiance est là."