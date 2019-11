Le groupe de rock Rage Against The Machine annonce son retour sur scène

Le groupe de rock Rage Against The Machine a annoncé ce vendredi sur Twitter son retour sur scène pour 2020. Il dévoile aussi quelques dates, mais aux Etats-Unis seulement. Le groupe s'est fait connaître dans les années 1990 avec les titres "Killing in the Name" et "Know your enemy".