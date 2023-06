Le groupe de musique Trois Cafés Gourmands annonce sa séparation

Le groupe de musique corrézien Trois Cafés Gourmands annonce ce lundi sa séparation. Auprès de France Bleu, Mylène Madrias, Sébastien Gourseyrol et Jérémy Pauly, originaires d'Arnac-Pompadour, ont fait part de leur décision de se séparer, après une vingtaine d'années d'aventure et trois albums vendus à plus de 500.000 exemplaires. Le dernier, "La Promesse" , avait été présenté en exclusivité sur France Bleu Limousin en novembre dernier par les trois amis d'enfance.

ⓘ Publicité

"J'ai décidé d'arrêter", explique Mylène, pour "aller vers de nouveaux horizons". Le groupe finira toutefois sa tournée en cours jusqu'en 2024, souligne-t-elle. "On s'était fait une promesse : quand il y en avait un qui décidait de partir, on respectait ce choix-là", explique Sébastien. "Il faut regarder l'aventure" qui "était belle", poursuit-il.

Le groupe pourrait continuer d'exister

Qu'adviendra-t-il des "Trois Cafés Gourmands" ? Le groupe, qui s'est fait connaître en 2018 avec son tube "À nos souvenirs", continuera-t-il à faire de la musique à deux ? Ou avec "quelqu'un d'autre" ? "On n'en sait rien, on attend que cet épisode passe", indique Sébastien. "L'avenir nous le dira", ajoute Jérémy, qui a "encore envie de faire de la musique".

"Je vais prendre le temps d'être sûre de ce que j'ai envie de proposer", indique de son côté Mylène, en ce qui concerne ses projets professionnels.

Trois Cafés Gourmands - À nos souvenirs [Clip officiel]