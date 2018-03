Strasbourg, France

Il s'appelle Dodekopf : le nouvel album des Bredelers arrive le 16 mars. Avec ce nom en alsacien qui signifie tête de mort, le groupe de rock strasbourgeois reste fidèle à son écriture et à son style et propose trois nouveaux titres en dialecte. "C'est un parti pris de chanter en alsacien, c'est ce qui fait notre originalité", explique Shoko Bred alias Marc-Antoine Schmitt, chanteur et bassiste du groupe. "Il n'y a pas beaucoup de groupes de punk qui sont sur le même créneau."

Pour célébrer la sortie de leur quatrième album, les "petits gâteaux" ont choisi la Laiterie à Strasbourg. Selon Shoko Bred, c'est la première fois qu'un groupe qui chante en alsacien se produira sur cette scène. "On a la pression parce qu'on joue à la maison, dans une salle mythique de Strasbourg", lâche-t-il.

Particularité de ce nouvel opus, les Bredelers ont signé la bande originale du premier film d'horreur alsacien E elsassiches Àxt-Màssàker - Massacre à la hache alsacien, avec leur titre Winacht im Hell's ass.

À l'image de Matmatah et de leur rock breton, le groupe strasbourgeois montre avec Dodekopf que le rock alsacien a de l'avenir. Il souhaite maintenant s'exporter hors des frontières du Grand-Est. En 2016, les Bredelers avaient joué un concert aux Etats-Unis, à l'occasion de l'Oktoberfescht de Saint-Charles dans le Missouri.