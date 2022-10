Le groupe Depeche Mode annonce une date au stade Pierre Mauroy

"All I wanna do is see you", devaient chanter leurs fans nordistes depuis 2017. Le groupe britannique Depeche Mode annonce, ce 4 octobre, son retour à la Décathlon Arena Stade Pierre Mauroy le 22 juin prochain. Les stars britanniques se lancent dans une tournée mondiale intitulée Memento Mori, 4 mois après la mort de leur claviériste Andy Fletcher.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La tournée passera également par le stade de France à Paris, ainsi qu'à Bordeaux et Lyon. Les réservations pour le concert au stade Pierre Mauroy ouvriront en ligne le 10 octobre prochain.