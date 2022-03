Les Landais de "Lous Gouyats de l’Adou" désignés meilleurs danseurs folkloriques de France

Dix régions participaient ce vendredi 18 mars au concours de “ La meilleure danse folklorique de France”, diffusé ce vendredi soir sur France 3. La Nouvelle-Aquitaine, représentée par le groupe landais “Lous Gouyats de l’Adou’, est arrivée en tête.

Les meilleurs danseurs français de danses folkloriques sont landais ! Les “Lous Gouyats de l’Adou” ont su faire briller la Nouvelle-Aquitaine devant des centaines de milliers de téléspectateurs. Le groupe d’échassiers dacquois, composé d’une cinquantaine de membres, dont des enfants, connaissaient le résultat depuis septembre 2021 ! Sept longs mois durant lesquels il a fallu garder le secret.

“On était sur un petit nuage”

“On était dans une pièce tout en bas de la scène. Le jury annonçait les résultats au fur et à mesure”, se souvient, Annie Lasserre, l’une des danseuses du groupe. “Je ne vous décris même pas la réaction de nos plus jeunes quant au travers de la porte, la voix de Cyril Féraud [l'animateur de l'émission] a annoncé que nous étions les vainqueurs. On est sur un petit nuage.”, savoure la Landaise.

“Vous savez, on a l'impression de ne pas toucher terre. C'est tellement irréel. On y est vraiment allé avec tout notre cœur, avec toute notre simplicité, fiers de défendre ce folklore, nos racines, notre passion. Et nous ne pensions pas du tout gagner parce que l’on connaissait le niveau des autres groupes. Cette victoire, on l'a vraiment partagée avec tout le monde.”