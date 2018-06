Limousin, France

Signer avec le label Play Two, c'est la promesse d'une distribution nationale pour les Trois cafés gourmands. "Nos disques seront distribués partout en France et non plus seulement dans le Sud-Ouest en les produisant nous-mêmes comme on le faisait jusqu'à présent." explique Sébastien Gourseyrol, l'un des membres fondateurs. Le groupe figure donc parmi les artistes représentés par Play Two, aux côtés d'Axelle Red, Grégoire ou encore Vitaa.

Ce contrat prévoit également deux albums, au minimum. Un engagement très important pour le goupe : "Ils nous ont appelé grâce à "A nos souvenir", on en est conscient mais on a d'autres choses à défendre et on veut le faire sur le long terme. Même si on assume très bien le fait que c'est cette chanson qui nous porte en ce moment... et qu'il faut en profiter !" ajoute Sébastien.

Écrite en 2012 pour une fête de famille, "A nos souvenirs" qui chante les louanges de la Corrèze a largement dépassé les portes du Limousin, et ce n'est pas la seule. "Le constat est étrange car on fait des kilomètres... Par exemple on roule pour un concert, on voit le panneau Toulouse, il reste encore 200 kilomètres à parcourir et on se dit 'C'est pas possible, les gens ne peuvent pas nous écouter là-bas'. Et lorsqu'on arrive et qu'on se met à jouer, certaines chansons sont reprises par cœur," sourit Sébastien Gourseyrol, l'une des trois voix du groupe. A côté de lui, Sébastien Bugeaud hoche la tête : "Après un concert, une dame est venue me voir et m'a dit : 'Vos chansons sont super !!', en fait le concert lui a permis de nous découvrir au-delà d'une chanson ou deux."

Sébastien Bugeaud, à la batterie, est l'un des trois derniers arrivés puisque le groupe est passé à six membres il y a deux ans. "On commençait à faire beaucoup de concerts et on avait besoin de plus de monde pour assurer la scène" explique Sébastien Gourseyrol avant de reprendre "Notre objectif maintenant est de construire petit à petit une identité commune". Corréziens à l'origine, les Trois cafés sont maintenant aussi moitié haut-viennois, "purement limousins et on en est fier, il n'y a pas de la place que pour les Parisiens !" rigole le chanteur et guitariste.

Se consacrer entièrement à la musique ?

Les Trois cafés gourmands ont déjà assuré une soixantaine de concerts cet année et une trentaine de dates sont prévues "dans un grand Sud-Ouest, allant de Sigean à la Vendée" explique le chanteur "mais les demandes viennent de partout, récemment on a eu des demandes pour le Jura, la Normandie". Jusqu'à présent le groupe assure ses déplacements seul. "On connait les aires d'autoroutes par cœur et on tutoie les gens qui travaillent dans certaines" plaisante Sébastien Bugeaud.

Un rythme difficile à tenir. "Il faut savoir que nous sommes trois sur les six à travailler à côté" explique le batteur. "On réfléchit donc pour voir si on peut continuer comme ça ou si on se consacre entièrement à la musique... mais il faut encore qu'on se pose autour d'une table pour en parler !" rigole-t-il avec philosophie.

Sébastien Bugeaud (à g.), batteur, et Sébastein Gourseyrol, l'un des membres fondateurs. © Radio France - Solène de Larquier

Plusieurs dates dans le Limousin cet été et un bientôt un album

Le groupe sera en concert vendredi 29 juin à Puy d'Arnac en Corrèze (gratuit sur réservation au foyer.puydarnac@gmail.com) et participera au festival 100% Corrèze le 7 juillet puis aux Bandafolies de Bessines-sur-Gartempe le 12 juillet. D'autres dates dans le Limousin sont prévues, retrouvez-les sur le site du groupe.

Son prochain album sortira après la rentrée, y figureront les chansons du groupe arrangées d'une nouvelle manière "plus acoustique, à la sauce Trois cafés gourmands" promettent les membres.