Le groupe Massive Attack en concert à Dijon au Vyv Festival le 12 juin

Le groupe Massive Attack est de retour cette année en France pour seulement cinq concerts dont un qui va donc se dérouler à Dijon, à la Combe à la Serpent, le dimanche 12 juin 2022 dans le cadre du Vyv Festival.

Une sympathie encore inachevée

Le célèbre groupe originaire de Bristol enflammera le public de Bourgogne (et d’ailleurs) avec son trip-hop emblématique des années 90 et notamment auteur du titre "Unfinished sympathy". Initiateur du genre, le trio formé par 3D, Daddy G et Mushroom continue à mêler hip-hop, soul, musique électronique et sonorités plus électriques, lourdes et entêtantes, signature inimitable depuis Mezzanine, œuvre magnétique dont le pouvoir d’attraction reste intact plus de vingt ans après sa sortie.

Le Vyv festival se déroulera les 11 et 12 juin prochains, avec le retour à la formule originelle : trois scènes sur deux jours de festivités. Julliette Armanet, Véronique Sanson, Gaëtan Roussel ou encore Eddy de Pretto étaient déjà annoncés.

