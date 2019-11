Le groupe mayennais Mémé les watts lance un financement participatif

Laval, France

Ils veulent sortir leur premier album studio ! Le groupe mayennais Mémé Les Watts a besoin de vous... Et de vos sous !

Le groupe se produit depuis cinq ans en Mayenne et en France. Mais pour les écouter sur votre poste ou en voiture, il faut enregistrer un album et ça coûte cher : 12 000 euros exactement. Mémé les watts lance donc un financement participatif sur le site Ulule pour trouver les 6000 euros manquants et réaliser leur rêve.

"On a demandé 6 000 euros, mais nous l'album nous compte le double sans compter toutes les heures qu'on y a passé, non-rémunérées." - Pierre Bouguier, le chanteur de Mémé les watts

Cet argent, servira à payer le mixage, le mastering, mais aussi le pressage des CD et des vinyles. En contrepartie d'un don, de plus de huit euros le groupe vous fera un cadeau en contrepartie. Un album numérique ou physique, une place de concert ou des affiches. Alors si vous avez envie de participer au financement de ce disque cliquez ici.

Pour fêter la sortie du futur album, Mémé les watts donnera trois concerts les 14 et 15 novembre 2019 à la Fabrique à Bonchamp.